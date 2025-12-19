El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de diciembre

El día de hoy, 19 de diciembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 AM, se espera un cielo cubierto con lluvia ligera, con precipitaciones que alcanzarán hasta 0.2 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas al salir.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas mejorarán gradualmente. A partir de las 9:00 AM, el cielo comenzará a despejarse, con un aumento en la visibilidad y una disminución en la probabilidad de lluvia. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre 9 y 11 grados durante la mañana, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría debido a la humedad relativa, que se sitúa en torno al 72%.

Durante la tarde, se prevé que las temperaturas alcancen un máximo de 13 grados , con cielos mayormente poco nubosos. Este cambio en las condiciones atmosféricas permitirá disfrutar de un ambiente más agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad relativa seguirá siendo notable, rondando el 56% a media tarde, lo que podría hacer que el aire se sienta un poco más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre 8 y 16 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h en las horas más activas del día. Este viento fresco puede contribuir a una sensación térmica más baja, especialmente en las zonas costeras. Por lo tanto, se recomienda a los habitantes de Oia que se vistan en capas y lleven consigo una chaqueta ligera si planean salir.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimos de 9 grados . El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer a las 18:06. La noche será tranquila, con una humedad que aumentará ligeramente, pero sin expectativas de lluvia. En resumen, el día de hoy en Oia ofrecerá un tiempo variable, con lluvias ligeras al inicio, seguido de un periodo más despejado y fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

