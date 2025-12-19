El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de diciembre

El día de hoy, 19 de diciembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. Según los datos meteorológicos, se espera que el cielo esté cubierto con lluvia ligera en los periodos iniciales, específicamente entre las 00:00 y las 01:00, con una probabilidad de precipitación del 90% en este intervalo. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 grados al inicio del día, descendiendo ligeramente a 10 grados en las horas posteriores.

A medida que avance la mañana, el cielo se tornará más nuboso, con nubes altas predominando en la tarde. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 13 grados entre las 15:00 y las 16:00, proporcionando un respiro del frío matutino. La humedad relativa será alta, comenzando en un 96% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría contribuir a una sensación de frescura en el ambiente.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 31 km/h entre las 12:00 y las 14:00. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

A partir de la tarde, se espera que las condiciones de lluvia disminuyan, con una probabilidad de precipitación del 0% en los periodos posteriores a las 07:00. Sin embargo, el cielo permanecerá mayormente cubierto hasta el final del día, con algunas mejoras hacia la noche, cuando se prevé que el cielo se aclare un poco, aunque todavía se mantendrá en un estado poco nuboso.

La puesta de sol se producirá a las 18:06, marcando el final de un día que, aunque comenzará con lluvias, ofrecerá momentos de calma y temperaturas más agradables en las horas centrales. Los residentes de O Rosal deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas durante la mañana, pero con la esperanza de que el tiempo mejore hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-18T20:57:12.