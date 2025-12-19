El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de diciembre

El día de hoy, 19 de diciembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, se espera que el cielo permanezca cubierto con lluvias ligeras, con una probabilidad de precipitación del 90% entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C y 9°C en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 94% al inicio del día.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 8°C hacia las 8:00 de la mañana. La nubosidad se mantendrá, con un cielo cubierto que podría dar paso a algunas horas de nubes altas en la tarde. Sin embargo, no se prevén precipitaciones significativas después de la mañana, lo que permitirá que el tiempo se estabilice un poco hacia el mediodía.

El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frío. A medida que el día avance, se espera que la temperatura alcance un máximo de 13°C en las horas centrales de la tarde, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento. La tarde se presentará con un cielo mayormente nuboso, pero sin lluvias, lo que permitirá que los habitantes de O Porriño puedan disfrutar de un respiro en las condiciones climáticas.

Hacia la noche, las temperaturas volverán a descender, alcanzando los 6°C hacia las 10:00 de la noche. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La visibilidad no se verá afectada significativamente, pero se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente en las horas más frías de la noche.

En resumen, el día de hoy en O Porriño se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras en las primeras horas, temperaturas frescas y un viento del norte que acentuará la sensación de frío. Se aconseja a la población estar preparados para un día invernal, con la posibilidad de disfrutar de algunas horas sin lluvia a medida que avanza la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-18T20:57:12.