El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de diciembre

El día de hoy, 19 de diciembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con algunas posibilidades de lluvia escasa en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo de 00:00 a 01:00, se espera un cielo cubierto con lluvia ligera, con una probabilidad de precipitación del 50% en la franja horaria de 01:00 a 07:00. Las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

A medida que avance la mañana, el cielo se tornará más nuboso, con una ligera mejora en la visibilidad hacia el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados, y la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas del día. Esto puede generar una sensación de frío mayor, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente.

El viento soplará del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 13 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 27 km/h en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es importante tener en cuenta que, aunque la probabilidad de tormentas es baja, se registrará un 25% de posibilidad de tormenta en la franja horaria de 01:00 a 07:00, lo que podría generar algunas sorpresas en el tiempo.

A partir de la tarde, el cielo se despejará gradualmente, con periodos de sol que permitirán disfrutar de un tiempo más agradable. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 8 grados hacia el final del día. La humedad también disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más fresca y cómoda.

El ocaso se producirá a las 18:05, marcando el final de un día que, aunque comenzó con condiciones inestables, ofrecerá momentos de claridad y tranquilidad. Para aquellos que planeen salir por la tarde, se recomienda llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas descenderán y el viento podría hacer que la sensación térmica sea más fría.

En resumen, O Grove experimentará un día variable, comenzando con cielos cubiertos y lluvias ligeras, seguido de una mejora en las condiciones hacia la tarde, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre antes de que caiga la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-18T20:57:12.