El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de diciembre

El día de hoy, 19 de diciembre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera precipitación que se espera en los periodos de la madrugada, especialmente entre las 00:00 y las 01:00, donde se prevé una lluvia de 0.4 mm. A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque el cielo permanecerá cubierto hasta el mediodía.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de 12 grados, descendiendo a 11 grados en la tarde. Las temperaturas comenzarán a bajar hacia la noche, alcanzando los 9 grados en las últimas horas del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 62% y el 87% durante el día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 12 km/h. En las primeras horas, se espera una racha máxima de 9 km/h, aumentando a 12 km/h hacia el mediodía. A lo largo de la tarde, el viento se intensificará, alcanzando rachas de hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional.

La probabilidad de tormenta es baja, con un 25% de posibilidad en las primeras horas del día, pero se espera que esta disminuya a cero en la tarde y noche. Esto sugiere que, aunque el día comenzará con un ambiente inestable, las condiciones mejorarán a medida que avance la jornada.

En cuanto a la visibilidad, se mantendrá adecuada, aunque podría verse ligeramente afectada por la nubosidad y la posible lluvia en las primeras horas. Los residentes de Nigrán deben estar preparados para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la mañana, y temperaturas frescas que invitan a abrigarse. A medida que se acerque la tarde, se espera que el tiempo se estabilice, permitiendo disfrutar de un final de jornada más tranquilo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-18T20:57:12.