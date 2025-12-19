El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de diciembre

El día de hoy, 19 de diciembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 90% en el periodo de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. A medida que avance la mañana, la situación meteorológica se mantendrá similar, con cielos cubiertos y temperaturas que rondarán los 11 grados .

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados, con cielos cubiertos y una humedad relativa que oscilará entre el 61% y el 70%. Las nubes altas dominarán el panorama, y aunque la probabilidad de lluvia disminuirá, se espera que el ambiente se sienta fresco y húmedo.

El viento soplará del norte a una velocidad que variará entre 8 y 15 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. En particular, se prevé que las rachas de viento alcancen hasta 27 km/h en las horas centrales del día, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán a alrededor de 6 grados , y la humedad aumentará, alcanzando niveles del 86% al 87%. El cielo seguirá cubierto, y aunque no se anticipan lluvias significativas, la posibilidad de chubascos ligeros no puede descartarse por completo.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 11 grados . La probabilidad de lluvia será más alta en las primeras horas del día, pero se espera que disminuya a medida que avance la jornada. Los habitantes de Mos deben prepararse para un día gris y húmedo, ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que necesiten salir deben abrigarse adecuadamente y estar atentos a las condiciones del viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-18T20:57:12.