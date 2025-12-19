El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de diciembre

El día de hoy, 19 de diciembre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica "cubierto con lluvia escasa". La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 80% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras durante este periodo.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas mostrarán una ligera mejora. Sin embargo, el cielo permanecerá mayormente nublado, con intervalos de nubes altas. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 12 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto más alto en las horas centrales del día. La temperatura máxima se espera alrededor de las 14:00, cuando se registren 12 grados, mientras que por la mañana, las mínimas rondarán los 7 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 94% a primera hora y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, alcanzando un 90% hacia el final de la jornada. Esto puede contribuir a una sensación de frío más intensa, especialmente en combinación con el viento.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h alrededor de las 13:00. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea reducida en las primeras horas del día debido a la bruma y la posible lluvia, pero mejorará a medida que avance la jornada. A partir de la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, ofreciendo momentos de sol, aunque las nubes seguirán dominando el panorama.

En resumen, Moraña experimentará un día fresco y nublado, con posibilidades de lluvia ligera en la mañana y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Se aconseja a los residentes que estén preparados para condiciones cambiantes y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-18T20:57:12.