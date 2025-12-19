El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mondariz según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 19 de diciembre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará el 90% entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana. Se espera que la lluvia sea mínima, con acumulaciones que no superarán los 1 mm.
A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias muy ligeras. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 12 grados , siendo más frescas durante la mañana y la tarde. La temperatura más baja se registrará en las horas de la tarde, alcanzando los 5 grados a las 11:00 de la noche.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 97% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 91% por la noche. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Mondariz vestirse adecuadamente para el tiempo.
El viento soplará del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h a las 12:00. Este viento fresco puede contribuir a la sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 20% de posibilidad entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana, lo que indica que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo. A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas disminuye a un 10% entre la 1:00 y las 7:00 de la tarde.
Los momentos más propicios para salir al exterior serán durante las horas de la tarde, cuando la probabilidad de lluvia es más baja y las temperaturas son más agradables. Sin embargo, es aconsejable llevar un paraguas o impermeable, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.
En resumen, Mondariz experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas de la mañana. La combinación de viento y humedad hará que la sensación térmica sea más fría, por lo que se recomienda precaución al salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-18T20:57:12.
