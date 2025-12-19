El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de diciembre

El día de hoy, 19 de diciembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7:00 AM, se espera un cielo cubierto con lluvia ligera, con precipitaciones que alcanzarán hasta 0.5 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 90% en este periodo, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

A medida que avanza la mañana, las condiciones meteorológicas mejorarán ligeramente. A partir de las 8:00 AM, el cielo comenzará a despejarse, aunque permanecerá mayormente nublado hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 12 grados . La humedad relativa será alta, rondando el 81% en las primeras horas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, se prevé que el cielo se mantenga cubierto, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 13 grados . La probabilidad de lluvia disminuirá significativamente después de las 7:00 AM, con un 0% de probabilidad de precipitaciones hasta la noche. Sin embargo, la atmósfera seguirá siendo húmeda, con niveles de humedad que caerán gradualmente hasta el 55% hacia la tarde.

El viento será un factor a tener en cuenta, con rachas que alcanzarán hasta 25 km/h desde el noreste durante la tarde. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente en áreas expuestas. Las velocidades del viento oscilarán entre 5 y 18 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena a medida que las lluvias cesen, aunque la nubosidad persistente podría limitar la claridad del cielo. La salida del sol se producirá a las 08:59 AM y se ocultará a las 18:04 PM, lo que significa que los días son cortos en esta época del año.

En resumen, Moaña experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras en la mañana, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, aunque las condiciones mejorarán hacia la tarde, permitiendo disfrutar de un paseo al aire libre, siempre que se esté preparado para el viento y la frescura del ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-18T20:57:12.