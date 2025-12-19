El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de diciembre

El día de hoy, 19 de diciembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 AM, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, con una probabilidad de precipitación del 75% en el periodo de 1:00 a 7:00 AM. Las temperaturas en este intervalo oscilarán entre los 11 y 9 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas mejorarán ligeramente. A partir de las 9:00 AM, el cielo se mantendrá cubierto, pero las lluvias cesarán, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando un mínimo de 7 grados hacia el mediodía. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 93%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, aunque se prevé que las nubes altas comiencen a dominar el panorama. Las temperaturas se estabilizarán en torno a los 8 a 10 grados , con un leve aumento hacia la tarde. La probabilidad de precipitación disminuirá a cero en los periodos posteriores a las 8:00 AM, lo que permitirá que los residentes de Meis disfruten de un respiro de las lluvias.

El viento será otro factor a considerar hoy. Se espera que sople desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán alrededor del mediodía, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación térmica aún más fría. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 5 km/h.

La puesta de sol se producirá a las 18:04, marcando el final de un día que, aunque comenzó con lluvias, terminará con un cielo cubierto y temperaturas que rondarán los 6 grados . La noche se presentará fresca, con una humedad relativa que podría aumentar nuevamente, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada.

En resumen, los habitantes de Meis deben prepararse para un día fresco y mayormente cubierto, con lluvias ligeras en las primeras horas y un viento moderado que podría intensificar la sensación de frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-18T20:57:12.