El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de diciembre

El día de hoy, 19 de diciembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 75% entre la 1 y las 7 de la mañana. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.2 mm en las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, las condiciones meteorológicas mostrarán una ligera mejora. A partir de las 9 de la mañana, el cielo se mantendrá mayormente nublado, pero la probabilidad de lluvia disminuirá, y se prevé que las precipitaciones sean nulas durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 12 grados , siendo más frescas en las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 70% durante la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en combinación con el viento. Hacia el mediodía, la temperatura alcanzará los 12 grados, pero con el viento del norte soplando a velocidades de hasta 15 km/h, la sensación térmica podría ser más baja.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del norte y noreste, con rachas que podrían alcanzar los 27 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre. A medida que se acerque la tarde, el viento disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en torno a los 10 km/h.

Por la tarde, el cielo seguirá cubierto, aunque se prevé que las nubes altas comiencen a despejarse hacia la noche. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia el final del día. La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad entre las 7 de la tarde y la 1 de la mañana del día siguiente.

En resumen, el día en Meaño se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con algunas posibilidades de lluvia ligera en las primeras horas. Se recomienda a los residentes que se preparen para un día fresco y húmedo, y que consideren llevar ropa adecuada si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-18T20:57:12.