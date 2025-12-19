El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de diciembre

El día de hoy, 19 de diciembre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 85% durante el periodo de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. A medida que avance la mañana, la situación meteorológica se mantendrá similar, con cielos cubiertos y temperaturas que rondarán los 11 grados .

A partir de las 08:00, se espera que la temperatura comience a descender ligeramente, alcanzando los 10 grados a las 10:00 y bajando a 9 grados hacia el mediodía. La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 82% y el 87%, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. El viento soplará del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en las horas más activas de la tarde.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, aunque se prevé que la probabilidad de lluvia disminuya a cero entre las 13:00 y las 19:00. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 12 grados a las 14:00 y 15:00, antes de descender nuevamente a 11 grados hacia las 17:00. La humedad relativa comenzará a bajar gradualmente, lo que podría hacer que la tarde se sienta un poco más fresca.

En cuanto a la noche, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que caerán a 10 grados a las 18:00 y a 9 grados a las 19:00. La probabilidad de lluvia se mantendrá en cero, lo que permitirá que la noche transcurra sin precipitaciones. El viento seguirá soplando del norte, con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h, lo que contribuirá a una sensación de calma en el ambiente.

En resumen, Marín experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y una alta humedad. Aunque se anticipan algunas lluvias ligeras en la mañana, la tarde y la noche se presentarán más tranquilas, permitiendo disfrutar de un ambiente sereno, ideal para actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-18T20:57:12.