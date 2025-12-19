El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de diciembre

El día de hoy, 19 de diciembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante el periodo de 00:00 a 07:00. Las lluvias serán moderadas, acumulando aproximadamente 2 mm en este intervalo. A medida que avance la mañana, la intensidad de la lluvia disminuirá, pero se mantendrá un cielo cubierto con lluvias escasas hasta el mediodía.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 8 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de 8 grados, descendiendo a 6 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría ser más fría debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 96% en la mañana y bajando ligeramente a lo largo del día. Esto generará un ambiente húmedo y fresco, típico de esta época del año.

El viento soplará del norte, con velocidades que variarán entre 6 y 16 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que el día avance, el viento se mantendrá constante, aunque con una ligera disminución en su intensidad hacia la noche.

A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se reducirá significativamente, con un 0% de probabilidad de precipitación entre las 13:00 y las 19:00. Sin embargo, el cielo permanecerá mayormente cubierto, con algunas nubes altas y bruma en ciertos momentos. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando mínimas de 3 grados en las últimas horas del día.

La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al atardecer, cuando la humedad y las condiciones de luz pueden crear un ambiente más difuso. Los habitantes de Lalín deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas y abrigos para enfrentar las condiciones climáticas adversas.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo invernal, con lluvias moderadas en la mañana, temperaturas frescas y un viento del norte que aportará una sensación de frío. Se recomienda precaución al desplazarse, especialmente en las horas con mayor probabilidad de lluvia y bruma.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-18T20:57:12.