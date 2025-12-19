El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lalín según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 19 de diciembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante el periodo de 00:00 a 07:00. Las lluvias serán moderadas, acumulando aproximadamente 2 mm en este intervalo. A medida que avance la mañana, la intensidad de la lluvia disminuirá, pero se mantendrá un cielo cubierto con lluvias escasas hasta el mediodía.
Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 8 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de 8 grados, descendiendo a 6 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría ser más fría debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 96% en la mañana y bajando ligeramente a lo largo del día. Esto generará un ambiente húmedo y fresco, típico de esta época del año.
El viento soplará del norte, con velocidades que variarán entre 6 y 16 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que el día avance, el viento se mantendrá constante, aunque con una ligera disminución en su intensidad hacia la noche.
A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se reducirá significativamente, con un 0% de probabilidad de precipitación entre las 13:00 y las 19:00. Sin embargo, el cielo permanecerá mayormente cubierto, con algunas nubes altas y bruma en ciertos momentos. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando mínimas de 3 grados en las últimas horas del día.
La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al atardecer, cuando la humedad y las condiciones de luz pueden crear un ambiente más difuso. Los habitantes de Lalín deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas y abrigos para enfrentar las condiciones climáticas adversas.
En resumen, el día se caracterizará por un tiempo invernal, con lluvias moderadas en la mañana, temperaturas frescas y un viento del norte que aportará una sensación de frío. Se recomienda precaución al desplazarse, especialmente en las horas con mayor probabilidad de lluvia y bruma.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-18T20:57:12.
- Familias que deciden no celebrar Papá Noel: «Hay que pararse a pensar qué queremos en vez de dejarse llevar por la corriente»
- Vía libre para el desembarco en Vigo de un «gigante» de los materiales de construcción
- La Papanoelada Motera de la Navidad de Vigo cambia de fecha por la lluvia
- Obligan a un vecino de Vigo a aparcar bien su coche y retirar unas bicicletas en el garaje comunitario
- Davila 16/12/2025
- Galicia, cuarta comunidad en porcentaje de alumnos que progresan en el sistema educativo tras la FP básica
- «La realidad es que nuestro nivel es parecido al del Albacete»
- Jiu Jitsu, el deporte que transforma el miedo en acomodo físico y emocional