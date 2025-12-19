El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de diciembre

El día de hoy, 19 de diciembre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con algunas posibilidades de lluvia escasa durante las primeras horas de la mañana. Según los datos meteorológicos, el cielo estará cubierto con lluvia ligera en los periodos iniciales, específicamente entre las 00:00 y las 01:00, con una probabilidad de precipitación del 70% en este intervalo. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 12 grados a lo largo del día, siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto más alto alrededor del mediodía.

A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga mayormente nuboso, con nubes altas predominando en la tarde. A partir de las 09:00, el cielo comenzará a despejarse, ofreciendo momentos de sol intercalados con nubes. Las temperaturas se mantendrán estables, con mínimas de 7 grados y máximas que alcanzarán los 12 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa será alta, rondando entre el 54% y el 91%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 16 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja. Es recomendable que los habitantes y visitantes de A Illa de Arousa se vistan adecuadamente para el frío y el viento, especialmente durante las horas de mayor actividad al aire libre.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 25% de posibilidad en las primeras horas del día, lo que sugiere que, aunque hay un riesgo de lluvia, no se anticipan condiciones severas. A medida que el día avance, la probabilidad de precipitación disminuirá, y se espera que el tiempo se estabilice hacia la tarde y la noche, con cielos mayormente despejados.

En resumen, el día en A Illa de Arousa se caracterizará por un inicio fresco y húmedo, con nubes y algunas lluvias ligeras, seguido de un periodo de mejora en las condiciones climáticas hacia la tarde, permitiendo disfrutar de momentos soleados antes del ocaso a las 18:04.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-18T20:57:12.