El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de diciembre

El día de hoy, 19 de diciembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo de 00:00 a 01:00, se espera un cielo cubierto con lluvia ligera, con precipitaciones que alcanzarán hasta 0.2 mm. A medida que avance la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente, y para el resto del día, las condiciones se estabilizarán, con cielos mayormente nubosos y poco nubosos.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de 12 grados, descendiendo a 10 grados en la tarde. La sensación térmica se verá afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, comenzando en un 88% y bajando gradualmente a un 66% hacia el final del día. Esto puede hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas de lo que indican los termómetros.

El viento soplará del norte, con velocidades que variarán entre 8 y 16 km/h. Las rachas máximas alcanzarán hasta 38 km/h en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A pesar de que el viento será constante, no se prevén condiciones de tormenta, ya que la probabilidad de tormentas se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque las nubes pueden afectar la claridad en algunos momentos. La salida del sol está programada para las 08:58, y el ocaso será a las 18:07, lo que proporcionará un día relativamente corto en términos de luz solar.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielos poco nubosos y temperaturas que descenderán a alrededor de 10 grados. La humedad aumentará ligeramente, pero no se anticipan precipitaciones significativas. En resumen, A Guarda experimentará un día fresco y mayormente nublado, con algunas lluvias ligeras al inicio, pero sin eventos climáticos severos a la vista.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-18T20:57:12.