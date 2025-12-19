El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de diciembre

El día de hoy, 19 de diciembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera precipitación que se espera en los periodos de la madrugada, especialmente entre las 00:00 y las 01:00, donde se prevé una acumulación de 0.4 mm de lluvia. A medida que avance la mañana, la probabilidad de precipitación disminuirá, aunque se mantendrá un ambiente húmedo y fresco.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 12 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán temperaturas de 12 grados, descendiendo a 11 grados durante la mañana. A medida que se acerque la tarde, se espera que la temperatura alcance un máximo de 13 grados, antes de descender nuevamente hacia la noche. La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% y bajando gradualmente a un 73% al final del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 12 km/h. En las primeras horas, se registrará una racha máxima de 9 km/h, aumentando a 12 km/h hacia el mediodía. Esta brisa suave será un alivio en medio de la humedad, aunque no se prevén condiciones de tormenta significativas, ya que la probabilidad de tormenta se mantiene en un 25% solo en las primeras horas del día.

A lo largo de la jornada, el cielo se mantendrá cubierto, con momentos de nubes altas y periodos de nubes muy densas. La visibilidad podría verse afectada en las primeras horas debido a la lluvia ligera, pero mejorará a medida que avance el día. La tarde se presentará más despejada, aunque las nubes seguirán dominando el cielo.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda llevar un paraguas o impermeable, especialmente durante la mañana. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia el final del día. En resumen, un día fresco y nublado espera a Gondomar, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras que no deberían interrumpir significativamente las actividades diarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-18T20:57:12.