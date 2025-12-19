El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de diciembre

El día de hoy, 19 de diciembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, acumulando aproximadamente 0.9 mm de precipitación en el periodo más húmedo. A medida que avance la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá un ambiente nublado.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 8 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas de 8 grados, descendiendo a 6 grados hacia el mediodía. Por la tarde, se prevé que la temperatura alcance un máximo de 9 grados, antes de caer nuevamente a 5 grados por la noche. La sensación térmica será un poco más baja, especialmente en las horas más frías, con valores que rondarán entre los 2 y 5 grados, lo que sugiere que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El viento soplará del norte, con velocidades que variarán entre 15 y 27 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán su punto máximo en la mañana, con rachas de hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A lo largo del día, la intensidad del viento disminuirá ligeramente, pero se mantendrá constante, lo que podría afectar la sensación térmica.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima un 25% de posibilidad en las primeras horas del día, aunque esta cifra disminuirá a un 5% en la tarde y se mantendrá en cero durante la noche. Esto indica que, aunque la lluvia será escasa, no se pueden descartar algunas tormentas aisladas en la mañana.

La visibilidad será buena en general, aunque podría verse afectada por la lluvia ligera en las primeras horas. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente cubierto, con algunas horas de poco nuboso hacia la tarde y la noche, lo que permitirá disfrutar de un cielo despejado en las últimas horas del día.

En resumen, Forcarei experimentará un día fresco y nublado, con lluvias ligeras en la mañana y un viento notable del norte. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo variable y que tomen precauciones ante la posibilidad de lluvia y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-18T20:57:12.