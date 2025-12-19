El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de diciembre

El día de hoy, 19 de diciembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo de 00:00 a 01:00, se espera un cielo cubierto con lluvia ligera, con precipitaciones que alcanzarán hasta 0.4 mm. La temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados , con una humedad relativa alta que rondará el 99%.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá cubierto, aunque las lluvias cesarán, y la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 8 grados a las 03:00 y 04:00. La humedad se mantendrá en niveles elevados, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

Durante la tarde, el tiempo se tornará más estable, con cielos cubiertos y poco nubosos en algunos momentos. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 11 grados , alcanzando su punto máximo hacia las 16:00. La humedad comenzará a disminuir gradualmente, bajando a un 61% hacia las 16:00, lo que podría ofrecer un respiro a los habitantes de la zona.

El viento será otro factor a considerar hoy. Se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 5 km/h en las primeras horas, aumentando a 11 km/h hacia el mediodía. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 28 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fría.

La probabilidad de precipitación es alta en las primeras horas, con un 80% de posibilidad de lluvias entre la 01:00 y las 07:00. Sin embargo, a medida que avance el día, esta probabilidad disminuirá a cero, lo que sugiere que la tarde y la noche serán más secas y agradables.

En resumen, A Estrada experimentará un día mayormente cubierto, con lluvias ligeras en la mañana y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un tiempo húmedo en las primeras horas, pero que también aprovechen la mejora en las condiciones hacia la tarde, cuando el cielo se despeje y las temperaturas sean más agradables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-18T20:57:12.