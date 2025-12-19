El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de diciembre

El día de hoy, 19 de diciembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7:00 a.m., se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, con una probabilidad de precipitación del 80%. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 10 y 9 grados , acompañadas de una alta humedad relativa que alcanzará hasta el 96%.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá cubierto, pero las lluvias cesarán, dando paso a un ambiente más estable. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 8 grados , con una ligera disminución hacia el mediodía. La humedad comenzará a descender, aunque seguirá siendo notablemente alta, rondando el 97%.

Durante la tarde, el tiempo se tornará más variable. A partir de las 1:00 p.m., se prevé que el cielo se mantenga cubierto, con algunas nubes altas que permitirán la entrada de algo de luz solar. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 12 grados , lo que proporcionará un respiro del frío matutino. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia del viento, que soplará desde el noreste a velocidades que oscilarán entre los 5 y 13 km/h.

Hacia la tarde-noche, el cielo se despejará gradualmente, permitiendo que las temperaturas desciendan nuevamente a niveles más fríos, alcanzando los 6 grados hacia las 8:00 p.m. La humedad relativa se mantendrá en torno al 81%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. La visibilidad será buena, aunque se recomienda abrigarse bien si se planea salir, especialmente durante la noche.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja durante el resto del día, con un 0% de probabilidad después de las 7:00 a.m. Esto sugiere que, aunque el día comenzará con un tiempo inestable, las condiciones mejorarán notablemente a medida que avance la jornada. En resumen, Cuntis experimentará un día fresco y mayormente cubierto, con lluvias ligeras en la mañana y un gradual despeje hacia la tarde, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-18T20:57:12.