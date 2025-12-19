El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Catoira según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 19 de diciembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una probabilidad de lluvia escasa en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados a las 2 de la madrugada y los 9 grados hacia las 4 y 5 de la mañana.
La humedad relativa se mantendrá alta durante toda la jornada, comenzando en un 94% y bajando gradualmente a un 66% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas del día. El viento soplará del noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 3 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza la mañana, alcanzando hasta 12 km/h hacia las 9 de la mañana.
Durante la mañana, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera posibilidad de lluvia que se mantendrá en un 55% hasta las 7 de la mañana. Sin embargo, las precipitaciones esperadas son mínimas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm. A medida que el día avanza, el cielo se tornará más nuboso, pero las probabilidades de lluvia disminuirán, especialmente entre las 7 y las 1 de la tarde, donde se espera un 0% de probabilidad de precipitación.
La temperatura alcanzará su punto más bajo alrededor de las 9 de la mañana, con 6 grados , y comenzará a recuperarse ligeramente hacia la tarde, alcanzando los 12 grados a la 1 de la tarde. A medida que se acerque la tarde, el cielo se despejará gradualmente, con condiciones de poco nuboso a partir de las 1 de la tarde, lo que permitirá que la temperatura suba un poco más.
El viento continuará soplando del noreste, con ráfagas que podrían llegar hasta los 28 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente al final de la tarde, cuando la temperatura comience a descender nuevamente hacia los 11 grados.
En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un inicio cubierto y fresco, con una ligera posibilidad de lluvia en las primeras horas, seguido de un mejoramiento en las condiciones climáticas hacia la tarde, donde se espera un cielo más despejado y temperaturas más agradables.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-18T20:57:12.
