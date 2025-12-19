El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de diciembre

El día de hoy, 19 de diciembre de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con la posibilidad de lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia, aunque se espera que sea escasa. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 9 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto más alto en las horas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 93% a las 00:00 y descendiendo gradualmente a un 83% hacia el final del día. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación térmica más fría de lo habitual, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 22 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea aún más intensa. A medida que avance el día, el viento se moderará, pero seguirá siendo un factor a considerar, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

A partir de las 08:00, se espera que la lluvia disminuya, aunque el cielo permanecerá cubierto durante gran parte del día. Las condiciones mejorarán ligeramente hacia la tarde, con una disminución en la probabilidad de lluvia y un aumento en las temperaturas, que podrían alcanzar hasta 10 grados en las horas más cálidas. Sin embargo, la nubosidad persistirá, lo que limitará la aparición del sol.

En resumen, A Cañiza experimentará un día fresco y nublado, con lluvias ligeras en las primeras horas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, y si se sale, es aconsejable llevar un paraguas y vestirse en capas para adaptarse a las fluctuaciones de temperatura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-18T20:57:12.