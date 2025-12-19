El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de diciembre

El día de hoy, 19 de diciembre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará un 85% entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana. Durante este periodo, se espera que caigan entre 0.1 y 0.3 mm de lluvia, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con temperaturas que rondarán los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 88% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre 14 y 23 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, aunque la probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados hacia las 4:00 de la tarde. La humedad relativa también comenzará a bajar, pero se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 57% a las 4:00 PM.

En cuanto a las condiciones del viento, se espera que continúe soplando del norte, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 30 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. A medida que se acerque la noche, las temperaturas seguirán cayendo, llegando a los 9 grados hacia las 8:00 PM, con una humedad que aumentará nuevamente, alcanzando el 74% al final del día.

La visibilidad se mantendrá adecuada a lo largo del día, aunque podría verse afectada por la presencia de nubes bajas y posibles lloviznas. No se prevén tormentas significativas, ya que la probabilidad de tormenta se mantiene en un 25% durante las primeras horas del día, pero se espera que disminuya a cero en las horas posteriores.

En resumen, Cangas experimentará un día fresco y nublado, con algunas posibilidades de lluvia ligera en la mañana y un viento notable del norte. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se vistan adecuadamente para el tiempo y estén preparados para condiciones húmedas durante las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-18T20:57:12.