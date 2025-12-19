El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de diciembre

El día de hoy, 19 de diciembre de 2025, Cambados se presenta con un panorama meteorológico variado que afectará las actividades diarias de sus habitantes. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 12 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto más alto en las horas centrales del día.

A lo largo de la jornada, se espera que el cielo permanezca mayormente nuboso, con algunas horas de nubes altas que permitirán la entrada de algo de luz solar. Sin embargo, la probabilidad de precipitación se mantiene en un 70% durante la mañana, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. A partir de la tarde, la posibilidad de lluvia disminuye considerablemente, y se prevé que las condiciones se estabilicen, aunque el cielo seguirá mostrando intervalos de nubes.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación térmica más fría. A medida que avance la jornada, la humedad irá disminuyendo, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más agradables, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que oscilarán entre los 4 y 16 km/h, predominando de dirección norte y noreste. Las rachas más fuertes se esperan alrededor del mediodía, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar un ambiente un poco más fresco, especialmente en zonas abiertas. Por la tarde, el viento se moderará, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan más estables.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, es aconsejable programarlas para la tarde, cuando la probabilidad de lluvia es mínima y las condiciones climáticas serán más favorables. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que la inestabilidad de la mañana podría dar paso a un cielo más despejado hacia el final del día. En resumen, un día fresco y variable, ideal para disfrutar de la belleza de Cambados, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante la posibilidad de lluvia en las primeras horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-18T20:57:12.