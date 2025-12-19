El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de diciembre

Hoy, 19 de diciembre de 2025, Caldas de Reis se presenta con un panorama meteorológico marcado por la inestabilidad y la presencia de nubes. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 13 grados a lo largo del día, siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto más cálido en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, con valores que rondan el 85% hacia el final de la jornada, lo que contribuirá a una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. Este nivel de humedad, combinado con la bruma y la niebla que se espera en las primeras horas, podría dificultar la visibilidad, especialmente en las zonas más bajas y cercanas a cuerpos de agua.

A medida que avance el día, se prevé que la probabilidad de precipitación se mantenga en un 0% después de las primeras horas, lo que sugiere que las lluvias serán muy ligeras y esporádicas. Sin embargo, la posibilidad de tormentas es baja, con un 30% de probabilidad en las primeras horas de la mañana, lo que indica que, aunque el riesgo existe, no se anticipan fenómenos severos.

El viento soplará de dirección variable, predominando del noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar un ligero movimiento en las copas de los árboles y en la vegetación local.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse, permitiendo que el sol haga su aparición, aunque las nubes altas seguirán presentes. Esto permitirá que la temperatura se eleve ligeramente, alcanzando su máximo alrededor de las 16:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 18:03, marcando el final de un día que, aunque comenzó gris y húmedo, ofrecerá momentos de claridad y luz.

Es recomendable que los residentes y visitantes de Caldas de Reis se preparen para un día variable, llevando consigo un paraguas o impermeable para las primeras horas, y disfrutando de las mejores condiciones climáticas a medida que avanza la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-18T20:57:12.