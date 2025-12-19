El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de diciembre

El día de hoy, 19 de diciembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con algunas posibilidades de lluvia. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 12 grados , siendo más frescas en las horas de la mañana y alcanzando un leve aumento hacia el mediodía.

A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con nubes altas predominando en la mayor parte del tiempo. La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en las primeras horas, con un 85% de posibilidades de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, y se anticipa que las condiciones se mantendrán más estables, aunque con un cielo nuboso.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 87% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frescor. A medida que el día avanza, la humedad irá disminuyendo, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 14 km/h. Las rachas de viento podrían ser más intensas durante la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

La salida del sol está programada para las 08:59, y el ocaso se producirá a las 18:05, lo que significa que los días siguen acortándose a medida que nos acercamos al invierno. A lo largo del día, se recomienda a los residentes y visitantes de Bueu que se preparen para un tiempo variable, llevando consigo paraguas o impermeables, especialmente durante las horas de la mañana.

En resumen, el tiempo en Bueu para hoy será fresco y mayormente nublado, con posibilidades de lluvia en las primeras horas, seguido de un ambiente más estable pero aún fresco a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-18T20:57:12.