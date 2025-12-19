El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de diciembre

El día de hoy, 19 de diciembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera lluvia escasa que se espera en los periodos de la madrugada. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 80% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas al salir de casa.

A medida que avance el día, la situación meteorológica mostrará una ligera mejora. A partir de las 10 de la mañana, se prevé que el cielo se despeje en gran parte, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 11 grados . Sin embargo, la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades que rondarán los 2 a 3 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, se espera que la intensidad del viento aumente, alcanzando hasta 27 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional.

En cuanto a la visibilidad, se anticipa que la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas, afecten la claridad del ambiente. Esto podría dificultar la visibilidad en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores. A medida que el día progrese, la niebla dará paso a nubes altas y, eventualmente, a un cielo más despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más agradable por la tarde.

La temperatura máxima alcanzará los 12 grados en las horas centrales del día, mientras que por la noche, se espera que descienda a alrededor de 5 grados. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que es aconsejable vestirse adecuadamente si se planea salir.

En resumen, Barro experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras en la mañana, mejorando hacia la tarde. Las temperaturas serán frescas y el viento se intensificará, lo que podría afectar la sensación térmica. Se recomienda a los habitantes estar preparados para un tiempo variable y tomar precauciones al desplazarse.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-18T20:57:12.