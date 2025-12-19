El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de diciembre

El día de hoy, 19 de diciembre de 2025, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará el 90% entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana. Durante este periodo, se espera que caigan alrededor de 0.4 mm de lluvia, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con cielos cubiertos y temperaturas que rondarán los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 87% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A partir de las 8:00, la temperatura comenzará a descender ligeramente, estabilizándose en torno a los 11 grados durante la mayor parte de la jornada.

El viento soplará desde el noroeste al inicio del día, con velocidades que alcanzarán los 9 km/h, aumentando a 12 km/h hacia el mediodía. A lo largo de la tarde, el viento cambiará de dirección, predominando del norte y alcanzando rachas de hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. La combinación de viento y humedad hará que la percepción del frío sea más intensa, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 25% en las primeras horas del día, aunque se espera que esta disminuya a cero en las horas posteriores. Esto sugiere que, aunque hay una ligera posibilidad de tormenta, es poco probable que se materialice.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrán algunas nubes altas. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados a lo largo del día, con un leve descenso hacia la noche. La humedad también comenzará a bajar, alcanzando un 73% hacia el final del día.

El ocaso se producirá a las 18:05, marcando el final de un día que, aunque fresco y nublado, no presentará condiciones extremas. Los residentes de Baiona deben estar preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de lluvias ligeras y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de actividades en interiores o abrigarse bien si se sale al exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-18T20:57:12.