El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, viernes 19 de diciembre

El día de hoy, 19 de diciembre de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante el periodo inicial. Se espera que la lluvia sea escasa en la mayor parte del día, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en las primeras horas, disminuyendo a 1 mm en la siguiente franja horaria.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 11 grados , siendo más frescas en las horas de la tarde. A medida que avance el día, la temperatura descenderá gradualmente, alcanzando su mínimo de 5 grados hacia la noche. La sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 93% durante gran parte del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 3 y 11 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en las horas centrales del día, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de mayor frescura. La dirección del viento cambiará ligeramente a lo largo del día, pero se mantendrá predominantemente del este y noreste.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 20% de posibilidad en las primeras horas, disminuyendo a un 5% en la tarde y a 0% por la noche. Esto sugiere que, aunque la lluvia será constante, no se anticipan fenómenos tormentosos significativos.

A lo largo del día, la visibilidad se verá afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al anochecer, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes y visitantes de As Neves que tomen precauciones al desplazarse, especialmente en las zonas rurales y carreteras menos transitadas.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo húmedo y fresco, con lluvias intermitentes y cielos cubiertos. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que las salidas al aire libre deben ser planificadas con cuidado, teniendo en cuenta las condiciones climáticas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-18T20:57:12.