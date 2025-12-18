El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 13 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren ligeramente, con la llegada de lluvias escasas en las primeras horas, aumentando en intensidad hacia la tarde. Las precipitaciones comenzarán siendo ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas, pero se intensificarán a medida que se acerque la tarde, alcanzando hasta 5 mm en las horas pico. La probabilidad de lluvia es alta, con un 100% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 39 km/h en las primeras horas del día, aumentando a 60 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente. Las rachas de viento serán más intensas en las zonas costeras, donde se podrían registrar ráfagas de hasta 78 km/h, lo que podría afectar la navegación y actividades al aire libre.

La temperatura máxima del día se espera que alcance los 14 grados , aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente a los 12 grados, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras.

En resumen, el día en Vilanova de Arousa se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y un viento notablemente fuerte. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda precaución si se planea salir, especialmente en áreas expuestas al viento y la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.