El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El 18 de diciembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día, con periodos de nubosidad muy densa. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para abrigarse.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las horas más húmedas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Este nivel de humedad, combinado con la nubosidad, podría hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es. Los vientos soplarán desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 30 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 59 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas expuestas.

A lo largo del día, existe una probabilidad significativa de precipitaciones, especialmente en la tarde y noche. Se espera que la lluvia sea escasa al principio, pero a medida que avance el día, la intensidad de las precipitaciones aumentará, con acumulaciones que podrían llegar a ser de hasta 5 mm. La probabilidad de lluvia es del 100% en las horas de la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Vilagarcía necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir.

En cuanto a las tormentas, la probabilidad es baja al inicio del día, pero podría aumentar ligeramente hacia la tarde, con un 10% de posibilidad de tormentas en las horas de mayor inestabilidad. Sin embargo, no se anticipan fenómenos severos, por lo que la situación meteorológica, aunque húmeda y ventosa, no debería presentar riesgos significativos.

Los amantes de la naturaleza y los paseos al aire libre deberán tener en cuenta las condiciones climáticas y planificar sus actividades en consecuencia. La combinación de viento, humedad y lluvia puede hacer que las condiciones sean menos agradables para actividades al aire libre, por lo que se recomienda optar por planes en interiores o prepararse adecuadamente para el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.