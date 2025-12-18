El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, en Vilaboa, se espera un tiempo predominantemente nuboso a cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía desde "nuboso" en las primeras horas hasta "cubierto" en las siguientes. Esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día, lo que podría influir en la sensación térmica y la luminosidad en la zona.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas de 11 grados, que se mantendrán estables hasta el mediodía, cuando se espera un ligero aumento a 12 grados. Por la tarde, la temperatura podría descender nuevamente a 11 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y posiblemente húmedo.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 92% en las horas de la tarde. Esto, combinado con las temperaturas moderadas, podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Vilaboa vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la lluvia comience a hacerse presente a partir de la tarde. Las probabilidades de precipitación son elevadas, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada podría variar, con registros que podrían llegar hasta los 8 mm en las horas más intensas de lluvia. Esto sugiere que es probable que los residentes se enfrenten a condiciones de lluvia moderada, por lo que se aconseja llevar paraguas y estar preparados para posibles charcos en las calles.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 10 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 44 km/h en momentos puntuales. Este viento podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente durante las horas de lluvia.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas, alta humedad y la llegada de lluvias a partir de la tarde. Los habitantes deben estar preparados para un tiempo invernal y tomar precauciones ante las condiciones de lluvia y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.