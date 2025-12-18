El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes se intensifiquen, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 11 grados . En la mañana, se registrarán mínimas de 8 grados, aumentando ligeramente a 11 grados durante la tarde. Esta variación moderada en la temperatura, combinada con la alta humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en las horas de la tarde, generará una sensación de frío que podría ser notable para los habitantes y visitantes de la localidad.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que a partir de la tarde se presenten lluvias, con acumulados que podrían llegar a 5 mm en las horas más intensas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los ciudadanos necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Las lluvias serán de carácter escaso al inicio, pero se intensificarán hacia la tarde, lo que podría causar algunas molestias en las actividades al aire libre.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 34 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta brisa, aunque moderada, puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en combinación con la alta humedad. Se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente si planean salir, ya que el viento puede resultar incómodo.

La probabilidad de tormentas es baja en las primeras horas del día, pero se incrementa ligeramente hacia la tarde, alcanzando un 25% entre las 19:00 y las 21:00 horas. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo, especialmente si las condiciones meteorológicas se vuelven más inestables.

En resumen, el día en Vila de Cruces se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias esperadas en la tarde y temperaturas frescas. Es recomendable estar preparado para las inclemencias del tiempo y tomar precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.