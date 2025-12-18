El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El 18 de diciembre de 2025, Vigo se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con descripciones que varían desde "muy nuboso" hasta "cubierto con lluvia escasa". Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede resultar en un día bastante incómodo para quienes no estén preparados.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la lluvia sea escasa durante la mayor parte del día, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y aumentando a 1 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Vigo experimenten lluvias durante este periodo. Las lluvias serán más intensas en la tarde, con un total de 3 mm esperados entre las 17:00 y las 19:00 horas.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 13 y 26 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 52 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente para aquellos que se encuentren expuestos al aire libre. Las rachas de viento más fuertes se prevén entre las 15:00 y las 16:00 horas, lo que podría afectar la estabilidad de estructuras ligeras y la comodidad de los peatones.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 15% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que, aunque las lluvias serán frecuentes, no se anticipan tormentas severas. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos de Vigo se preparen para un día húmedo y ventoso, llevando paraguas y abrigos adecuados si planean salir.

En resumen, el tiempo en Vigo para el 18 de diciembre de 2025 será mayormente cubierto, fresco y húmedo, con lluvias intermitentes y vientos moderados a fuertes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.