El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 11 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Este nivel de humedad, combinado con las nubes densas, puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es. La probabilidad de lluvia será significativa, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se espera que las precipitaciones sean más intensas, con acumulaciones que podrían llegar a los 5 mm en total.

Los vientos también jugarán un papel importante en la jornada. Se prevé que soplen del sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 54 km/h, siendo más intensos durante la tarde. Esta racha de viento puede generar una sensación de frío adicional, especialmente en áreas expuestas. Se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente y tomen precauciones si deben salir, ya que las ráfagas de viento pueden ser fuertes.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, aumentando a un 20% en las horas de la tarde. Sin embargo, la principal preocupación será la lluvia, que se espera que sea continua y, en algunos momentos, moderada. Las condiciones del tiempo podrían afectar el tráfico y las actividades al aire libre, por lo que se aconseja planificar con antelación.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. El cielo permanecerá cubierto y las temperaturas descenderán ligeramente, manteniéndose alrededor de los 11 grados. La lluvia podría continuar, aunque con menor intensidad, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un tiempo frío y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de una buena lectura o una película, mientras se espera que el tiempo mejore en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.