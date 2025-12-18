El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 12 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 99% en las horas más húmedas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se prevé una precipitación significativa. Las lluvias comenzarán de forma escasa, pero se intensificarán, alcanzando hasta 8 mm en las horas pico. La probabilidad de tormentas también se incrementa, con un 25% de posibilidad de que se produzcan durante la tarde, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 38 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Las ráfagas de viento serán más intensas en las horas de la tarde, lo que podría afectar la visibilidad y la comodidad al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir, especialmente en áreas expuestas.

Durante la tarde, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados, pero la combinación de viento y humedad podría hacer que se sienta más frío. La lluvia persistente podría generar charcos y acumulaciones en las calles, por lo que es aconsejable conducir con precaución.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. El cielo seguirá cubierto y las lluvias continuarán, aunque con una ligera disminución en la intensidad. Las temperaturas descenderán a alrededor de 10 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, el día de hoy en Tui se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco y húmedo. Se aconseja a los residentes que se preparen para condiciones invernales y que tomen las precauciones necesarias al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.