El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El 18 de diciembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una persistente presencia de nubes que dominará el cielo durante todo el día. Desde la madrugada hasta la noche, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con un cielo cubierto que podría traer consigo algunas lluvias. En particular, se prevé que las primeras horas de la mañana se caractericen por un ambiente fresco, con temperaturas que rondarán los 10 grados , aumentando ligeramente a 11 grados hacia el mediodía.

A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 a 12 grados, lo que sugiere un ambiente templado, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 99% en las horas de la tarde. Esta elevada humedad, combinada con el cielo cubierto, podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

Las precipitaciones son un factor a tener en cuenta, ya que se anticipa que a partir de la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, la probabilidad de lluvia aumente considerablemente, alcanzando un 100%. Se estima que las lluvias serán moderadas, con acumulados que podrían llegar a los 6-7 mm en las horas pico. Esto podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 39 km/h en las horas de mayor intensidad, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Las ráfagas de viento, combinadas con la lluvia, podrían crear condiciones incómodas, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche. Por lo tanto, es aconsejable estar atentos a las condiciones de la carretera y tomar precauciones adicionales si se viaja.

En resumen, el día en Tomiño se presentará como un día de invierno típico, con cielos cubiertos, lluvias moderadas y un ambiente fresco y húmedo. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.