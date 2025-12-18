El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan así hasta la tarde, cuando la probabilidad de lluvia se incrementará.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleve, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 12 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del sur y sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 56 km/h en su punto máximo. Esto podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que a partir de la tarde se produzcan lluvias, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas. Se estima que la precipitación total podría alcanzar hasta 6 mm, con la mayor intensidad de lluvia esperada entre las 17:00 y las 21:00 horas. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en este periodo, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Soutomaior necesiten paraguas y ropa impermeable.

La humedad relativa se mantendrá elevada, rondando entre el 73% y el 96% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con el viento. Este nivel de humedad también puede favorecer la formación de niebla en las primeras horas de la mañana, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras.

Por último, la probabilidad de tormentas es baja en las primeras horas, pero se incrementa a un 15% en la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas aisladas. Es recomendable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a medida que se acerque la tarde, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.