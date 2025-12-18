El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El 18 de diciembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 91% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de precipitación aumente considerablemente. Desde la tarde, la posibilidad de lluvia será del 100%, lo que sugiere que los habitantes de Silleda deben estar preparados para condiciones húmedas. Las precipitaciones comenzarán de forma ligera, con acumulados que podrían alcanzar hasta 2 mm en las primeras horas de la tarde, aumentando a 3 mm y 4 mm en las horas posteriores. Esto indica que la lluvia será constante, aunque no necesariamente intensa.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople del sur y sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 62 km/h en las horas de la tarde. Esta combinación de viento fuerte y lluvia puede hacer que las condiciones se sientan más frías y desagradables, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente si planean salir.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 15% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que, aunque la lluvia será un factor constante, las tormentas eléctricas no son un riesgo significativo para la jornada. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser impredecible.

En resumen, el día en Silleda se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia, especialmente en la tarde. Los vientos del sur aportarán un componente adicional de frescura, haciendo que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. Los residentes deben estar preparados para un día húmedo y ventoso, con la posibilidad de salir con paraguas y ropa adecuada para el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.