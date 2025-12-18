El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El 18 de diciembre de 2025, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 12 a 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las horas más frescas, lo que podría generar una sensación de frío mayor a la real.

A medida que avance la jornada, se prevé que la situación meteorológica se complique con la llegada de lluvias. A partir de la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 18:00, se espera un incremento significativo en la precipitación, con acumulados que podrían llegar a los 4 milímetros. La probabilidad de lluvia será alta, alcanzando el 100% en las horas centrales del día, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes y visitantes de Sanxenxo necesiten paraguas y ropa impermeable.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se registrarán rachas de viento que oscilarán entre los 30 y 74 km/h, predominando del sur. Estas ráfagas podrían ser especialmente intensas durante la tarde, lo que podría generar condiciones de mal tiempo y hacer que la sensación térmica sea más fría. Es recomendable tener precaución al desplazarse, especialmente en áreas costeras donde el viento puede ser más fuerte.

La probabilidad de tormentas es baja al inicio del día, pero se incrementa a un 15% en la tarde, lo que podría traer consigo tormentas aisladas. Esto, combinado con la lluvia, podría generar un ambiente inestable, por lo que se aconseja estar atentos a las alertas meteorológicas.

En resumen, el día en Sanxenxo se caracterizará por un cielo cubierto y lluvias a partir de la tarde, con temperaturas que rondarán los 12 a 13 grados . La alta humedad y el viento fuerte añadirán un nivel de incomodidad, por lo que es aconsejable prepararse adecuadamente para enfrentar las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.