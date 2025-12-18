El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y cubierto. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una transición a condiciones completamente cubiertas a medida que avance el día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre con abrigo.

A lo largo de la jornada, se prevé un aumento en la probabilidad de precipitaciones, especialmente en la tarde y la noche. Las primeras lluvias ligeras comenzarán a aparecer alrededor de las 14:00 horas, con una acumulación estimada de 0.6 mm. A medida que se acerque la tarde, la intensidad de la lluvia aumentará, alcanzando hasta 2 mm hacia las 18:00 horas. La probabilidad de lluvia se sitúa en un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, por lo que se recomienda a los residentes que lleven paraguas y se preparen para condiciones húmedas.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 81% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 90% en la tarde. Esto, combinado con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que es aconsejable vestirse en capas para mantener el calor.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 9 y 34 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Los vientos pueden causar algunas molestias, especialmente en áreas abiertas, por lo que se sugiere tener precaución al salir.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima un 40% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que indica que podrían producirse tormentas aisladas en la región. Sin embargo, no se anticipan fenómenos severos, aunque es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un tiempo fresco, nublado y húmedo, con lluvias que se intensificarán a medida que avance la tarde. Los residentes deben estar preparados para condiciones invernales y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas y vientos fuertes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.