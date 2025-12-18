El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una cobertura total que se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, proporcionando un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 95% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Esta alta humedad, combinada con la nubosidad, puede hacer que el día se sienta más frío de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que a partir de la tarde se intensifiquen, con lluvias que podrían acumular hasta 8 mm en total. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que indica que es muy probable que los residentes de Salceda de Caselas necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir. Las lluvias serán intermitentes, comenzando con lloviznas ligeras y aumentando en intensidad hacia la tarde.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 38 km/h, especialmente durante las horas de la tarde. Esta combinación de viento y lluvia puede generar una sensación de incomodidad, por lo que se recomienda tener precaución al desplazarse, especialmente en áreas expuestas.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo muy nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y una alta humedad. Los habitantes de Salceda de Caselas deben prepararse para un día invernal, con la posibilidad de lluvias significativas que podrían afectar las actividades al aire libre. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores, como leer un libro o ver una película, mientras se espera que el tiempo mejore en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.