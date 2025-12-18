El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá constante hasta la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 13 grados , proporcionando un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo debido a la sensación térmica que puede ser más baja por la humedad.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Esta elevada humedad también es un indicativo de la posibilidad de precipitaciones, que se prevén a lo largo del día. Aunque las primeras horas de la mañana se mantendrán secas, a partir del mediodía se espera un incremento en la probabilidad de lluvia, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las precipitaciones acumuladas podrían variar, con estimaciones que indican entre 4 y 5 mm de lluvia, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 36 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta racha de viento podría hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente durante las horas de mayor actividad del viento. A pesar de que no se prevén tormentas severas, existe una probabilidad del 15% de tormentas entre las 13:00 y las 19:00, lo que podría generar algunas descargas eléctricas aisladas.

A medida que avance la tarde, la visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las zonas más bajas y cercanas a cuerpos de agua. Por lo tanto, se aconseja a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales al desplazarse.

En resumen, el día en Ribadumia se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Es un día ideal para actividades en interiores, y aquellos que deban salir deben estar preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.