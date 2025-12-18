El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada, el estado del cielo se mantendrá cubierto, con algunas variaciones hacia la tarde, donde se espera que la nubosidad continúe, aunque con la posibilidad de lluvias escasas en ciertos momentos.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 13 grados . En las primeras horas de la mañana, la temperatura será de 10 grados, aumentando ligeramente a 12 grados hacia el mediodía y alcanzando un máximo de 13 grados en la tarde. Esta leve variación en la temperatura, combinada con la alta humedad relativa que se espera, que rondará entre el 73% y el 94%, generará una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías del día.

La humedad será un factor importante, alcanzando niveles altos, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente indica el termómetro. Se prevé que la humedad relativa se mantenga en torno al 87% durante la tarde, lo que podría contribuir a una atmósfera más densa y húmeda.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la lluvia será un fenómeno recurrente a lo largo del día. Se espera una precipitación acumulada de hasta 6 mm, con la mayor intensidad de lluvia concentrada entre las 17:00 y las 21:00 horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las horas de la tarde y la noche, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y el sureste, con ráfagas que alcanzarán hasta los 56 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

En resumen, el día en Redondela se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día húmedo y ventoso, con la posibilidad de lluvias significativas por la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.