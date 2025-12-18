El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y húmedo. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 11 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 80% por la mañana y aumentando hasta un 100% en las horas de la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones nubladas, generará una sensación de frío que podría hacer que los habitantes de la ciudad se sientan más frescos de lo que indican los termómetros.

A partir de la tarde, las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables. Se prevé que la probabilidad de precipitación aumente significativamente, alcanzando un 100% entre las 19:00 y la 01:00. Las lluvias comenzarán de forma ligera, pero se intensificarán a medida que avance la noche. Se estima que la precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 14 litros por metro cuadrado, lo que podría causar algunas molestias a los transeúntes y a quienes planeen actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos del sur con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, aumentando a medida que el día avanza. Por la tarde, se espera que el viento sople con más fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 55 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional y complicar las condiciones para quienes se desplacen por la ciudad.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 30% de posibilidad de tormentas eléctricas en la franja horaria de 19:00 a 01:00, lo que podría añadir un elemento de inestabilidad a la jornada. Los ciudadanos deben estar preparados para posibles cambios bruscos en el tiempo, especialmente durante la tarde y la noche.

En resumen, Pontevedra experimentará un día nublado y húmedo, con lluvias que se intensificarán por la tarde y la noche. Se recomienda a los habitantes que se preparen para condiciones invernales, llevando paraguas y abrigos, y que eviten actividades al aire libre si es posible, especialmente durante las horas de mayor precipitación.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.