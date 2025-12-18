El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente muy nuboso, que se mantendrá cubierto a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , proporcionando un ambiente fresco, típico de esta época del año.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Este nivel de humedad también sugiere que las condiciones son propicias para la formación de precipitaciones. De hecho, se prevé que la lluvia se presente de manera intermitente, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que oscilan entre 1 y 8 mm, siendo más intensas en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de mayor actividad lluviosa, que se espera entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto implica que es muy probable que los residentes de Pontecesures se enfrenten a lluvias moderadas a fuertes, por lo que se recomienda llevar paraguas y estar preparados para condiciones húmedas.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que podrían alcanzar hasta los 45 km/h, predominando la dirección del sur. Este viento, aunque no será extremadamente fuerte, puede contribuir a una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas más intensas se esperan durante la tarde, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, con mínimas variaciones, lo que sugiere que no habrá grandes cambios en el tiempo. La puesta de sol se producirá a las 18:03, marcando el final de un día que, aunque gris y lluvioso, es característico del invierno en la región.

En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente cubierto con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante la lluvia y el viento, y que se preparen para un día típico de invierno en Galicia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.