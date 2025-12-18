El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá poco nuboso, pero a medida que avance el día, la cobertura nublada aumentará, alcanzando un estado completamente cubierto en las primeras horas de la mañana. Esta tendencia se mantendrá durante gran parte del día, con la posibilidad de lluvias escasas a moderadas en la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , comenzando con un fresco de 9 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 13 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 90% en las horas más críticas del día. Esto generará un ambiente húmedo y algo frío, por lo que se recomienda a los habitantes de Ponteareas vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que a partir de la tarde se registren lluvias, con acumulados que podrían llegar hasta los 6 mm. La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se espera un 100% de posibilidad de lluvia. Las lluvias serán más intensas en la tarde, con un incremento notable en la cantidad de agua caída, lo que podría generar charcos y un suelo resbaladizo.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 10 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 25% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que indica que, aunque las condiciones serán propicias para la lluvia, no se anticipan tormentas severas. Sin embargo, es recomendable estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente cubierto con lluvias a partir de la tarde, temperaturas frescas y un viento moderado. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones al salir y que estén preparados para las condiciones invernales que se avecinan.

