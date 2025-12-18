El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 11 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Este aumento en la humedad también está relacionado con la probabilidad de precipitaciones, que se incrementará a medida que avance el día. Se prevé que a partir de la tarde, especialmente entre las 15:00 y las 21:00 horas, las lluvias se intensifiquen, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en las horas más críticas. La probabilidad de precipitación es del 100% durante este periodo, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Ponte Caldelas experimenten lluvias significativas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 24 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Es recomendable tener precaución al desplazarse, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas es baja durante la mañana, pero se incrementa a un 30% en la tarde, lo que podría traer consigo algunas tormentas aisladas. Esto es algo a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día mayormente cubierto con lluvias a partir de la tarde, temperaturas frescas y un viento moderado. Se aconseja a los residentes estar preparados para las precipitaciones y las posibles tormentas, así como abrigarse adecuadamente para enfrentar el frío y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.