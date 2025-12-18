El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con descripciones que van desde "muy nuboso" hasta "cubierto con lluvia". Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para abrigarse adecuadamente.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos del día, lo que puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad. Este nivel de humedad también es indicativo de la posibilidad de precipitaciones, que se prevén a lo largo de la jornada. Aunque las primeras horas de la mañana se presentarán sin lluvia, a partir del periodo de la tarde, se espera un incremento en la probabilidad de precipitaciones, alcanzando hasta un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Las lluvias comenzarán de manera ligera, con acumulaciones que podrían llegar a ser de hasta 3 mm en las primeras horas de la tarde, aumentando a 14 mm hacia el final del día. Esto sugiere que los residentes de Poio deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas, especialmente si planean actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 28 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 55 km/h en los momentos más intensos. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda tener en cuenta la vestimenta adecuada para evitar el frío.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja en las primeras horas, pero podría aumentar a un 30% en la tarde, lo que podría traer consigo tormentas aisladas. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día en Poio se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias esperadas y un ambiente fresco y húmedo. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.