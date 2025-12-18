El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El día de hoy, 18 de diciembre de 2025, se espera un tiempo mayormente cubierto en Pazos de Borbén. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas de la mañana.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las horas de la tarde, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. Este nivel de humedad también es indicativo de la posibilidad de precipitaciones. A partir de la tarde, se prevé que la probabilidad de lluvia aumente significativamente, con un 100% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 6 mm, lo que indica que se espera un día lluvioso, especialmente en las horas centrales de la tarde.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 13 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente cuando se combine con la alta humedad. Es recomendable que los residentes de Pazos de Borbén se preparen para un día de lluvia, llevando paraguas y abrigos, ya que las condiciones climáticas no serán las más favorables para actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja en las primeras horas del día, pero podría aumentar a un 20% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, no se anticipan tormentas severas, aunque es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá ligeramente, manteniéndose alrededor de los 10 grados . El cielo permanecerá cubierto, y las lluvias podrían continuar, aunque con menor intensidad. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las zonas más elevadas.

En resumen, el día de hoy en Pazos de Borbén se caracterizará por un tiempo fresco y lluvioso, con cielos cubiertos y alta humedad. Se recomienda a la población que tome precauciones ante las condiciones meteorológicas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.