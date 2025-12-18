El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre

El 18 de diciembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo permanecerá completamente cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 85%, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y temperaturas que oscilarán entre los 11 y 12 grados . La probabilidad de precipitación aumentará notablemente, especialmente en la tarde y la noche. Se prevé que entre las 13:00 y las 19:00 horas, la probabilidad de lluvia sea del 100%, lo que indica que es muy probable que se registren precipitaciones significativas. Las lluvias comenzarán siendo escasas, pero se intensificarán, alcanzando hasta 6 mm en las horas más críticas de la tarde.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 24 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 52 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en las zonas costeras, donde la combinación de viento y lluvia podría hacer que las condiciones se sientan más frías y húmedas.

La probabilidad de tormentas es baja en las primeras horas del día, pero se incrementará a un 30% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría traer consigo tormentas aisladas acompañadas de lluvia intensa. Es recomendable que los residentes y visitantes de Oia tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, manteniéndose alrededor de los 11 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente incómodo para aquellos que no estén preparados para las condiciones invernales. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, el día en Oia se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias esperadas y un ambiente fresco y húmedo. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de una bebida caliente y evitar salir a la intemperie, a menos que sea absolutamente necesario.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.