El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, jueves 18 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Oia según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El 18 de diciembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo permanecerá completamente cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 85%, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.
A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y temperaturas que oscilarán entre los 11 y 12 grados . La probabilidad de precipitación aumentará notablemente, especialmente en la tarde y la noche. Se prevé que entre las 13:00 y las 19:00 horas, la probabilidad de lluvia sea del 100%, lo que indica que es muy probable que se registren precipitaciones significativas. Las lluvias comenzarán siendo escasas, pero se intensificarán, alcanzando hasta 6 mm en las horas más críticas de la tarde.
El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 24 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 52 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en las zonas costeras, donde la combinación de viento y lluvia podría hacer que las condiciones se sientan más frías y húmedas.
La probabilidad de tormentas es baja en las primeras horas del día, pero se incrementará a un 30% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría traer consigo tormentas aisladas acompañadas de lluvia intensa. Es recomendable que los residentes y visitantes de Oia tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, manteniéndose alrededor de los 11 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente incómodo para aquellos que no estén preparados para las condiciones invernales. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, por lo que se aconseja precaución al conducir.
En resumen, el día en Oia se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias esperadas y un ambiente fresco y húmedo. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de una bebida caliente y evitar salir a la intemperie, a menos que sea absolutamente necesario.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-17T20:47:12.
